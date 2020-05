Spielzeit ohne Körbe

Keine Spiele, keine Ergebnisse, kein Gerangel an der Spitze und im Tabellenkeller. Alles das, was den Sport ausmacht, fehlt coronabedingt. Auch im deutschen Basketball. Die Bundesligasaison ist seit dem 12. März unterbrochen, ein Wiederbeginn im modifizierten Turnierformat mit zehn von 17 Erstligisten soll bis Ende Juni über das Parkett gegangen sein (jW berichtete am 30. April).

Nur: Was bedeutet das hierzulande für die Fachmagazine des Basketballsports – wie BIG (Basketball in Deutschland) etwa? »Zuallererst einen Einbruch bei den Anzeigen«, sagte BIG-Geschäftsführer Kai Zimmermann am Dienstag im Gespräch mit jW. Die konkreten Folgen? Die aktuelle Monatsausgabe mit dem Aufmacher »Im Bann der Seuche« hat weniger ...