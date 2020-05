Kriegslobbyist des Tages: Johannes Kahrs

Was macht man, wenn man eingeschnappt ist? Klar: Man schmeißt hin. Wie Johannes Kahrs. Der Vorsprecher der Kurt-Schumacher-Jünger des »Seeheimer Kreises« kündigte am Dienstag seinen sofortigen Komplettrückzug an – aus dem Bundestag und von allen Politämtern. Bums.

Der Grund: Sein Lieblingsposten, das vakante Amt des Wehrbeauftragten, also der Kummerkasten für deutsche Militärangehörige, soll seine Fraktionskollegin Eva Högl einnehmen. Die Innenpolitikerin fiel bislang nicht gerade als »Expertin« für Wehrpolitik auf. Das macht im parlamentarischen Spielbetrieb bek...