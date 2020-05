Brückentage in NRW

Die österreichische Porr AG hat schon so manche Brücke in die Natur gesetzt. Zum Beispiel das Ungetüm, das die Bundesstraße B 50 bei Zeltingen-Rachtig über die Mosel führt. Über die 160 Meter hohe Bausünde liest man auf der Firmenwebsite, sie füge »sich sehr gut in das Landschaftsbild ein«. Als ein Lügengebäude könnte sich auch das entpuppen, was einmal ein neuer Rheinübergang in Leverkusen werden soll. Der hätte mit Zutun des Wiener Unternehmens bis spätestens 2021 fertig sein sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Wegen »mangelhafter« Bauteile hat der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen-NRW) den Vertrag vor zehn Tagen gekündigt.

Damit drohen auf dem stauanfälligen Kölner Autobahnring bis mindestens 2023 regelmäßige Verkehrsinfarkte. Über die bestehende Brücke auf der A 1 rollt ein großer Teil des Fernverkehrs Richtung Belgien und Frankreich. Die Konstruktion ist nach 50 Jahren so marode, dass sie seit 2014 für Lastwagen über 3,5 Tonn...