Klärung gefordert

Nach dem Verbot der Hisbollah in Deutschland hat das libanesische Außenministerium den Botschafter der BRD, Georg Birgelen, einbestellt. Außenminister Nassif Hitti habe »weitere Klärungen« zur Entscheidung Berlins verlangt, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Dienstag meldete.

Hitti habe betont, dass die Hisbollah im Libanon ein »grundlegender politischer Bestandteil« sei, hieß es. Sie repräsentiere einen großen Teil der libanesischen Gesellschaft und sei auch im Parlament vertreten. Birgelen habe in dem Gespräch erklärt, Berlin habe die Hisbollah nicht als Terrororganisation eingestuft, sondern ihre Betätigung in der BRD verboten.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, hatte sich bereits am Montag abend in einer Fernsehansprache zu dem Verbot geäußert. Weitere Themen seiner einstündigen Rede waren die Wirtschaftskrise im Libanon sowie Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen der Hisbollah und der ebenfalls schiitischen Am...