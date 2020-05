Labour-Linke weiter geschwächt

Am Montag ist die seit 2018 amtierende Generalsekretärin der britischen Labour-Partei, Jennifer Formby, zurückgetreten. Die Politikerin galt als Vertraute des früheren Labour-Chefs Jeremy Corbyn und sah sich während ihrer gesamten Amtszeit zahlreichen Intrigen aus dem vom rechten Parteiflügel dominierten Hauptamtlichenapparat der Parteizentrale ausgesetzt. Corbyn-Nachfolger und neuer Labour-Chef Keir Starmer soll direkt nach seinem Wahlsieg im April Formbys Rücktritt verlangt haben. Das berichteten am Montag sowohl linke Nachrichtenportale wie The Canary oder Novara Media als auch die Financial Times.

Die Suche nach einem neuen Generalsekretär wird durch den Skandal rund um den geleakten Bericht über die Machenschaften der Labour-Hauptamtlichen überschattet (siehe jW vom 16. April). Starmers Wunschkandidatin ist nach unbestätigten Informationen die stellvert...