Die entscheidende Leichtfigur

Es sah zwischenzeitlich nicht danach aus, aber am Ende gewann Schachweltmeister Magnus Carlsen sein Einladungsturnier. Acht Großmeister waren online dabei. Gespielt wurde im Homeoffice vor Kameras, auch damit niemand schummelte. Und mit verkürzter Bedenkzeit, was Carlsens Spielanlage entgegenkam – jeder erhielt 15 Minuten plus zehn Sekunden pro Zug. Am Sonntag abend behielt der 29jährige Norweger im Endspiel gegen den US-Amerikaner Hikaru Nakamura die Oberhand.

Jedes Duell wurde in vier Partien ausgetragen, auch das Finale. Dort dominierte jeweils der Spieler mit den weißen Figuren. Carlsen legte vor. Nach Englischer Eröffnung und frühem Damentausch ergab sich ein komplexes Endspiel, in dem sich ein Springer des Weltmeisters als entscheidende Leichtfigur erwies. Beim Wiedersehen triumphierte Nakamura, der nach großem Abtausch im Springer­endspiel einen schwachen schwarzen Bauern gewann und damit die Partie. Das dritte Spiel ähnelte dem zweiten, nur war Ca...