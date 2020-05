Vielleicht zu gut

Vielleicht ist das ja alles tatsächlich eine Altersfrage. Wäre ich ein Plattenhändler, würde ich die kurze Zeit genießen, in der »It Is What It Is« von Stephen Bruner a. k. a. Thundercat als »Neuheit« an die Wand genagelt werden könnte. Der heiße Scheiß aus dem Hause »Brainfeeder«, 15 Tracks, 40 Minuten, mit viel Prominenz von Childish Gambino über Kamasi Washington bis Pedro Martins.

Aber in zwei Wochen wird’s dann schon schwierig, denn auch »It Is What It Is« klingt wieder seltsam aus der Zeit und zwischen alle Genres gefallen. Wo einordnen? Irgendwas zwischen Fusion und Smooth Jazz, wie es seinerzeit, also etwa 1973, beim »CTI«-Label erschienen wäre, allerdings ergänzt um viele Synthies und ziemlich abgefahrene HipHop-Beats. Und mit Westcoast-Gesang! Hatte sich Thundercat für sein letztes Album »Drunk« noch Michael »Doobie« McDonald und Kenny »Footloose« Loggins für »Show You The Way« eingeladen, was der wohl coolste uncoole Schachzug ever gewesen ist,...