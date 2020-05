»Loveparade«-Prozess zuende

Am Montag hat das Landgericht Duisburg den Prozess endgültig eingestellt, der herausfinden sollte, wer für die Katastrophe bei der »Loveparade« vor gut zehn Jahren verantwortlich war. Bei dem Technofestival waren am 24. Juli 2010 insgesamt 21 Menschen infolge einer Massenpanik ums Leben gekommen. Mehr als 650 Personen wurden verletzt, viele schwer. Fast zweieinhalb Jahre lang hatte die Kammer an insgesamt 184 Sitzungstagen letztlich erfolglos versucht, das Unglück aufzuklären.

Das Risiko, dass der Prozess nicht mit einem Urteilsspruch enden könnte, bestand bereits von vornherein. Denn die Vorwürfe – darunter der der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung – wären Ende Juli und damit nach der üblichen Frist von zehn Jahren verjährt. Trotzdem dürfte das nun erfolgte...