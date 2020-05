Überall auf der Welt sterben mehr Männer als Frauen an Covid-19. Dieser Sachverhalt ist auf Spiegel.de in die Worte gekleidet worden: »In Staaten weltweit sterben Männer häufiger an Covid-19 als Frauen.« Sehen wir einmal davon ab, dass Männer nirgendwo häufiger sterben als Frauen, sondern überall ebensooft, nämlich einmal und nicht wieder, und wenden wir uns der Ortsangabe zu. Auf Spiegel.de war bereits im Februar 2020 davon die Rede, dass Forscher ermittelt hätten, »wie viele Kalorien den Menschen in Staaten weltweit zur Verfügung stehen«, und der Religionswissenschaftler Hans G. Kippenberg äußerte sich bereits 2019 in seinem Werk »Regulierungen der Religionsfreiheit« über »die Menschenrechtslage in Staaten weltweit«. Noch früher, im Jahre 2017, hatte die OECD in ihren »Internationalen...