Fortschritt ins Nichts

Als ich Mitte der siebziger Jahre mit dem Studium fertig und arbeitslos war, begann ich, mir die Umgebung meines Wohn- und Studienortes mit dem Fahrrad zu erschließen. Oft war ich ganze Tage im oberhessischen Hinterland unterwegs, lebte von wilden Erdbeeren und vom Obst, das ich unter Bäumen am Wegesrand fand. Meine Wasserflasche füllte ich auf irgendwelchen Bauernhöfen auf. Oft lud man mich ein, unter Bäumen oder im Schatten von Flieder und Holunderbüschen Platz zu nehmen und eine Weile zu rasten. Ich lernte auf diesen Touren eine Menge interessanter Menschen kennen.

Die Kette reißt

Am Nachmittag eines dieser langen, heißen Sommertage entdeckte ich in einem Dorf namens Königsberg ein altes Gasthaus. Es hieß, wie solche Gasthöfe früher hießen – »Zum goldenen Hirsch« oder so ähnlich, genau weiß ich es nicht mehr. Es war ein uraltes Fachwerkhaus mit einem windschiefen Erker über dem Eingang, unweit eines der zahlreichen Schlösser der Grafen von Solms, einem...