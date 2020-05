Einer von uns: Der Homo sapiens

Die afrikanische Wiege

Die Geschichte des Menschen ist ja schon etwas älter – und auch diese Doku hat schon fünf Jahre auf dem Buckel; und die Menschheit forscht ständig weiter. Es stimmt aber wohl noch, das vor rund 200.000 Jahren der Homo sapiens in mehreren Gegenden Afrikas gleichzeitig auftrat. Zu dieser Zeit lebten dort noch andere, ältere Menschenarten. In der Dokumentation wird erläutert, wie sich der moderne Mensch noch lange Zeit mit anderen Hominiden fortpflanzte und auf diese Weise seinen Genpool erweiterte. Vielleicht ist an der Fantasysache mit den Hobbits, Elben und Wilddruden ja also doch was dran.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Hamlet

Was ist der Mensch? Er verstummt nicht in seiner Qual, er redet und denkt und sinniert und schwadroniert und zögert. Hamlet eben. Aus dem Schauspielhaus Bochum. Mit Sandra Hüller als Hamlet. D 2020.

3...