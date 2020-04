Mein Job – Dein Job

Niederbayerische Automechaniker auf Kuba

Zwei deutsche Berufstätige tauschen in dieser Reihe ihre Arbeitsstelle mit zwei Kollegen aus dem Ausland. Diesmal reisten die Automechaniker Wolfi und Franz zu Julio nach Havanna, wo alte US-Straßenkreuzer zum Straßenbild gehören. Im Unternehmen von Ludwig Hochwimmer in Neufahrn in Niederbayern staunten derweil zwei Kraftfahrzeugexperten aus Kuba über deutsche Werkstatthallen – und über das Wetter. Natürlich werden hier eher Klischees reproduziert als abgebaut. Aber eine Freude ist es schon. D 2020.

BR, 20.15 Uhr

Der Mann, der nach der Oma kam

Einer der erfolgreichsten Defa-Filme: Bisher hat dem Künstlerehepaar Piesold die Oma die Hausarbeit und die Kindererziehung abgenommen. Jetzt aber heiratet sie wieder und lässt die Familie mal selbst die Dinge re...