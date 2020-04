Brüchige Regierung

Inmitten der Brasilien immer härter treffenden Coronapandemie spitzt sich die Krise der Regierung um den faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu. Bereits in den vergangenen Wochen mehrten sich innerhalb der eigenen Reihen Stimmen, die sich offen gegen einen Verbleib Bolsonaros an der Spitze des Landes aussprechen und selbst die Errichtung einer Militärdiktatur befürworten. Am vergangenen Freitag kam es nun zum bis dato letzten Akt im internen Machtkampf: Nachdem Bolsonaro den Chef der Bundespolizei, Maurício Valeixo, entlassen hatte, reichte Justizminister Sérgio Moro seinen Rücktritt ein.

Moro erklärte seinen Rücktritt mit der Entlassung Valeixos: »Der Wechsel an der Spitze der Bundespolizei ohne echten Grund ist eine politische Einflussnahme, die meine Glaubwürdigkeit und die der Regierung erschüttert.« Valeixo hatte zuvor Ermittlungen gegen Bolsonaro sowie dessen Sohn Flávio im Fall der Ermordung der Abgeordneten Marielle Franco von der linken Par...