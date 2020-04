Plötzlich verschwunden

Auf der Homepage des Auswärtigen Amts (AA) informieren die deutschen Vertretungen in Spanien in verschiedenen Merkblättern. Zu finden war dort auch eine »Verlustanzeige für das gesamte spanische Festland«. In dem hinterlegten Formular der Generaldirektion Polizei des spanischen Innenministeriums sollen Betroffene Bürgerinnen und Bürger auch den Täter beschreiben. Neben Angaben zu Geschlecht, Alter und Größe soll in dem Formular, auf Deutsch und Spanisch, die »Rasse« des Täters einkategorisiert werden. Zur Auswahl steht »Germanisch«, »Östlich« und »Arabisch«, aber auch »Neger« und »Zigeunerisch«.

Von der »Initiative Schwarze Menschen in Deutschland«, die von jW auf den Vokabulargebrauch auf der Webseite des Auswärtigen Amtes hingewiesen wurde, war keine Stellungnahme zu erhalten. Ein Mitarbeiter des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma erklärte: »Der Zentralrat lehnt die Verwendung der rassistischen Begrifflichkeiten, insbesondere des Z-Begriffs ab und erw...