Maria by Callas

Maria Callas spricht in Tom Volfs Dokumentarfilm über sich selbst. Alles kommt auf den Tisch. Der Preis, ein großer Künstler zu sein, ist eben hoch. F 2017.

3sat, Sa., 20.15 Uhr

Evolution im Großstadtdschungel

Ist ja gerade hochaktuell, weil wilde Tiere angeblich in die leerer gewordenen Städte zurückkommen. Die Antwort der Natur auf die Ausbreitung der Städte ist aber jedenfalls schon länger überraschend: Ausgerechnet dort passen Tiere und Pflanzen sich besonders schnell an neue Lebensbedingungen an. Die Forscher staunen, wie die Natur selbst Umweltverschmutzung, Lärm und Müll in kreative Energie für neue Anpassungen umwandelt. D 2019.

Arte, Sa., 21.45 Uhr

Gangs of New York

Ein gr...