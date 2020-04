Riese unter Rüstungswerften

Wie jW am 18. April berichtete, loten die großen norddeutschen Kriegsschiffsbauer ihren Zusammenschluss zu einem nationalen Werftenverbund aus. Manager von Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS), German Naval Yards Kiel (GNYK) und Lürssen hatten dies in Reaktion auf einen NDR-Bericht vom 16. April bestätigt. Man führe Gespräche über die Gründung eines »nationalen Champions«, teilte Thyssen-Krupp-Vorstand Oliver Burkhard via Twitter mit. »Nur ein starker deutscher Player wird künftig international wettbewerbsfähig sein«, ließ sich GNYK-Vorstandschef Jörg Herwig zitieren, während es bei Lürssen hieß, man halte ebenfalls »eine Konsolidierung der Systemhäuser im deutschen Marineschiffbau für sinnvoll und erforderlich«. Laut dem NDR ist die Bundesregierung in die Verhandlungen als »Moderator« eingebunden.

Konkreter Auslöser für die aktuellen Fusionsgespräche sind die Auseinandersetzungen um den Bau des neuen Mehrzweckkampfschiffs MKS 180 für die deutsche Marine. ...