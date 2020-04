Das letzte Mal

Louis van Gaal gilt heute als taktischer Wegbereiter jener Mannschaft des FC Bayern München, die im Jahr 2013 unter Jupp Heynckes das Triple gewann. Rund zwanzig Jahre zuvor hatte er den Bayern gezeigt, wie weit die damals noch von der europäischen Spitze entfernt waren.

Als Trainer von Ajax Amsterdam trifft van Gaal 1995 im Halbfinale der Champions League auf den deutschen Vorzeigeklub, den er 2009 ins Endspiel führen wird. Nach einem 0:0 im Hinspiel, lässt Ajax den Bayern in Amsterdam mit einem 5:2 keine Chance. Vor allem zum Ende der ersten Halbzeit führt der niederländische Rekordmeister den deutschen teilweise vor – Ajax’ Pressing und dem modernen Ballbesitzspiel sind die Bayern nicht gewachsen.

Zu was van Gaals so junge wie talentierte Mannschaft fähig ist, zeigt sie bereits in den Gruppenspielen gegen den Titelverteidiger AC Mailand, die sie jeweils mit 2:0 für sich entscheidet. Beide Teams sehen sich später im Finale im Wiener Ernst-Happel-Stadion...