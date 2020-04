»›Alle Dörfer bleiben‹ gilt auch im globalen Süden«

Ab Sommer 2021 will der US-Automobilkonzern Tesla in Grünheide in Brandenburg jährlich bis zu 500.000 Elektroautos herstellen lassen (jW berichtete). Was halten Sie davon?

Nichts. Wir von »Ende Gelände« finden das miserabel. Zum einen sind wir nicht der Auffassung, dass wir E-SUVs überhaupt brauchen. Diese Luxusautos werden nur für einen kleinen privilegierten Teil der Bevölkerung gebaut. Wir sind für einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, die der ganzen Gesellschaft zugute kommen. Zum anderen soll in Brandenburg ein Wald gerodet werden, um dort ein komplettes Werk nach Wachstums- und Profitlogik zu bauen. Diese Karossen mögen auf den ersten Blick klimafreundlich erscheinen, aber wenn man auf die Produktion insgesamt schaut, ist das nicht der Fall.

Welche Probleme gehen damit einher?

Der Abbau von sogenannten seltenen Erden, die für diese E-...