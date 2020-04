Die Samurai

Mit Hilfe alter Handbücher rekonstruiert die Dokumentation den Aufstieg des Bauernjungen Masa zum Samurai. Der Film zeigt eine bisher gern ausgeblendete Seite dieser Krieger, die wegen ihres Ehrenkodexes heute noch von der japanischen Mafia verehrt werden. Es sind eben Killer für Warlords – und sie verkörpern auch unvorstellbare Grausamkeit. GB 2013.

Arte, 20.15 Uhr

Alles Wissen

Wird unsere Gesellschaft immer rücksichtsloser?

Vielen Mitmenschen mangelt es an Empathie, Solidarität und Hilfsbereitschaft, keine Frage. Forscher der Universität Bielefeld meinen, Eltern geben fehlenden Gemeinschaftssinn an ihre Kinder weiter. Was lässt sich für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt tun? Ach ja. Kapitalismus absc...