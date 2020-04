Nur E-Antrieb reicht nicht

Im Land Brandenburg entsteht zur Zeit die weltweit vierte Fabrik des US-Automobilkonzerns Tesla. In Grünheide (Landkreis Oder-Spree), wenige Kilometer südöstlich von Berlin, sollen ab Sommer 2021 jährlich bis zu 500.000 Elektroautos hergestellt werden. Umweltschutzverbände, klima- und entwicklungspolitische Organisationen sowie Initiativen der sozialen Bewegungen kritisieren die Pläne des Autobauers und fordern ein Umdenken beim Thema »Verkehrswende«.

Der Klimawandel mache die Abkehr vom Verbrennungsmotor notwendig. Ein batteriebetriebener Elektroantrieb, wie er in Fahrzeugen von Tesla verbaut ist, genüge nicht, sagt Peter Fuchs von Powershift e. V. am Dienstag gegenüber junge Welt. Der Berliner Verein gehört zu den Initiatoren der Erklärung »Tesla Gigafactory: Ein Elektromotor macht noch keine Verkehrswende«, die am selben Tag veröffentlicht wurde. »Statt millionenfach übermotorisierte und rasend schnelle Tesla-SUVs und Oberklassewagen zu bauen, brauchen...