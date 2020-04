Die Unsichtbare

Einen wunderschönen guten Morgen! In der offiziellen Geschichtsschreibung der FIFA begann der Reigen der Fußballweltmeisterschaften der Frauen 1991 mit dem Turnier in der VR China. Doch zuvor hatten bereits andere, heute fast vergessene Weltmeisterschaften stattgefunden, zwei davon waren von der Fédération Internationale et Européenne de Football Féminin (FIEFF) organisiert worden: Im Sommer 1970 in Italien die »Coppa del mondo«, an der sechs Nationen und für Westdeutschland der SC Bad Neuenahr teilnahmen (die Däninnen gewannen das Finale gegen die Gastgeberinnen mit 2:0), sowie 1971 der »Women’s World Cup«, spanisch »Campeonato de Futbol Femenil«, in México (sechs Nationen). Ein deutsches Frauennationalteam partizipierte erstmals 1984 am »Women’s Mundialito« in Italien und unterlag dort erst im Finale den Gastgeberinnen.

Als einziges südamerikanisches Team nahmen 1971 die Argentinierinnen teil, die ohne Botten, ohne Trikots, ohne Arzt und ohne Trainer an...