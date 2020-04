Oppositionsführer a. D.

Benjamin Gantz, der zwischen 2011 und 2015 Chef der israelischen Streitkräfte war, bevor er sich der Politik zuwandte, scheint am Ende seines politischen Weges angekommen zu sein. Am Montag unterschrieb der 60jährige eine Koalitionsvereinbarung mit dem seit März 2009 ununterbrochen amtierenden Benjamin Netanjahu. In 18 Monaten soll Gantz von diesem den Posten des Regierungschefs übernehmen. Aber schon jetzt darf auch er sich Premierminister nennen lassen. Obwohl Gantz nur 19 Parlamentarier hinter sich hat, während Netanjahus Block auf 53 Abgeordnete zählen kann, soll die Hälfte der 32 Ministerposten an Unterstützer des ehemaligen Oppositionsführers gehen. Netanjahu könnte keinen einzigen von ihnen ohne Zustimmung seines Exrivalen entlassen.

So wie dieser Punkt sind auch alle anderen Proble...