Fax ans Gericht

Am Dienstag sollte der Prozess gegen den Neonazi André M. vor dem Berliner Landgericht starten. Ihm wird vorgeworfen, im Zeitraum vom Oktober 2018 bis zu seiner Verhaftung im April 2019 unter dem Absender »Nationalsozialistische Offensive« 107 E-Mails verschickt zu haben, in denen er Politikern, Gerichten, Journalisten und weiteren Personen mit Sprengstoffanschlägen und Mord drohte.

Die Verhandlung wurde allerdings nur wenige Minuten nach Beginn wegen einer Bombendrohung abgebrochen. Um 12:41 Uhr ging ein Fax ein, in dem von im Gerichtsgebäude deponierten Sprengsätzen die Rede war, erklärte eine Gerichtssprecherin. Unterschrieben war das Fax demnach mit »Heil Hitler« und »NSU 2.0«. Eine weitere Drohung sei schon am Vortag eingegangen; in dieser sei mit Anschlägen »wie in Kassel, Halle und Hanau« gedroht worden. Nachdem das Gericht durchsucht und keine Sprengsätze gefunden worden waren, wurde der Prozess am Nachmittag fortgesetzt. Die Verhandlung dauerte b...