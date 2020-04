Schlechte Noten

Wer lässt sich schon gerne benoten? Zumal wenn die Zensuren schlecht ausfallen. Das kann Berufswege verbauen. Die Konflikte um an der Humboldt-Universität Berlin (HUB) ausgestellte Arbeitszeugnisse haben sich in den vergangenen Monaten verschärft.

Dort ficht nun die Betriebsgruppe der Sektion Bildung der Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion (FAU) Berlin eine Vielzahl von Arbeitszeugnissen an. Die seien fehlerhaft, monierte Martin Gerber von der Betriebsgruppe am Montag im jW-Gespräch. Reihenweise seien Zeugnisse mit Noten von Drei bis Fünf ausgestellt worden, so Gerber.

Auf die Formulierung kommt es hier ganz besonders an. Bestimmte Textbausteine stehen für bestimmte Noten, was für potentielle neue »Arbeitgeber« leicht zu entschlüsseln ist. Seit 2004 dürfen Professoren und Personen in leitenden Funktionen an der HUB studentischen Hilfskräften und wissenschaftlichen Mitarbeitern Arbeitszeugnisse ausstellen. Dazu fehle ihnen mitunter die...