Männerwitze gehören zu einer Existenzform, die in Westdeutschland bis in die jüngste Zeit verbreitet war: Der Mann malocht, die Frau versorgt Haushalt und Kinder. Abends geht er in »seine« Kneipe. »Frau Wirtin«, ruft er beim Betreten, »habe ich gestern Abend wirklich 20 Mark versoffen?« Als die Wirtin ihm das bestätigt, sagt er: »Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte die Kohle verprasst.«

Es gab Zeiten, da nahmen die Ehefrauen freitags nach Schichtende am Fabriktor ihren Gatten die Lohntüten ab, damit die das Geld nicht verprassten. In einigen afrikanischen und asiatischen Ländern werden Kleinkredite nur an die Ehefrauen vergeben. Und man kann sicher sein, dass deren Männer jede Menge Witze darüber machen.

Kürzlich erzählte ein Autor auf einer Veranstaltung, er sammle Bücher und wenn er mal wieder im Antiquariat war, müsse er aufpassen, dass seine Frau nicht mitbekomme, was er ausgegeben habe. Im Publikum wurde gelacht. Nun wusste ich aber, dass sein...