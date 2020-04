»Wenn wir warten, wird es für Mustafa zu spät sein«

Ihr Mandant Mustafa Kocak befindet sich derzeit im Hungerstreik. Schon länger gibt es Kritik, dass Kocak als politischer Gefangener in türkischer Haft misshandelt wird (jW berichtete). Wie ist seine Situation?

Mustafa befindet sich bereits seit über 290 Tagen im Hungerstreik. Seine Hauptforderung ist die nach einem fairen Verfahren und nach seiner Gleichbehandlung vor Gericht. Mustafa wurde zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, eine Waffe beschafft zu haben, mit der 2015 ein Staatsanwalt getötet worden sein soll. In den Prozessakten findet sich dazu aber nichts Belastbares. Es gibt lediglich zwei Zeugen, die sich widersprechen. Einer der beiden änderte während des Prozesses seine Aussage und schrieb einen Brief, in dem er darlegte, dass er von Polizisten und dem Geheimdienst gefoltert und bedroht worden war. Er schrie...