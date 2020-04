Die Geträumten

Es geht um den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Paul Celan, die sich im Wien der Nachkriegszeit kennengelernt haben. Eine junge Schauspielerin und ein junger Schauspieler treffen sich in einem Tonstudio, um daraus zu lesen. Die in den Briefen beschriebenen heftig schwankenden Gefühle – zwischen Rausch und Verlustangst, Entzücken und Erschrecken, Nähe und Fremdheit – zeigen auch sie. Aber sie amüsieren sich auch, streiten, rauchen, reden über Tattoos und Musik. Ob die Liebe damals oder die Liebe heute, ob Inszenierung oder historische Realität: Wo diese Ebenen verschwimmen, da schlägt das Herz dieses Films. Paul Celans Todestag jährt sich – am 20. April – zum 50. Mal. A 2016.

