Selbstversorger des Tages: Stadttauben

Einst beschied Aristoteles der Natur, sie habe eine Abneigung gegen Leere, lateinisch Horror vacui. Seitdem hält die sich dran. Wenn z. B. in Pandemiezeiten Straßen und Plätze veröden, machen sich dort Wildtiere breit: In Thailand kämpfen Affenhorden um Essbares. Ein Twitter-Video aus der spanischen Ferienbetonfestung Benidorm zeigt einen großen Schwarm weißer Hitchcock-Vögel, der hartnäckig eine Frau mit Hackenporsche verfolgt. Im Zentrum Barcelonas treiben sich Wildsäue herum, in Santiago de Chile wurde ein Puma gesichtet, die Venezianer entdecken in ihren Kanälen Fische.

