Krieg geht weiter

Die »Libysche Nationalarmee« (LNA) unter dem Kommando des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar hat am Dienstag mit Raketen die Hauptstadt Tripolis angegriffen. Dabei sind nach UN-Angaben mehrere Wohnhäuser getroffen worden. Zuvor hatten am Montag Truppen der von der UNO anerkannten »Nationalen Konsensregierung« (GNA) unter Präsident Fajes Al-Sarradsch laut eigenen Angaben mehrere Ortschaften an der Mittelmeerküste zwischen Tripolis und der tunesischen Grenze von der LNA zurückerobert.

Al-Sarradsch warf Haftar in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Repubblica vom Mittwoch vor, mit der »wahllosen Bombardierung von Tripolis«, insbesondere von »Wohngebieten, zivilen Einrichtungen und dem öffentlichen Al-Khadra-Krankenhaus« Verbrechen gegen alle Libyer begangen zu haben. Der General würde die Coronaviruspandemie nutzen, um eine militärische Offensive zu starten. Als Reaktion erteilte der Präsident der GNA zukünftigen Verhandlungen eine kategor...