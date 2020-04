Marktmacht der Agrarlobby

Ohne Engpässe, so soll hierzulande die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung ablaufen. Dafür haben die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am 2. April im Bundeskabinett ein gemeinsames Konzept vorgestellt, das Ausnahmen von den geltenden Einreisebeschränkungen für landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte vorsieht. In diesem und im kommenden Monat sollen jeweils 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa nach Deutschland eingeflogen werden, um drohende Ernteausfälle zu verhindern. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte der Rheinischen Post (Donnerstagausgabe), auf einer Plattform des Verbandes hätten sich inzwischen mehr als 1.500 Betriebe mit 23.500 Erntehelfern für die Arbeit in Deutschland registriert – darunter 16.500 für April und 7.000 für Mai.

»Um die Verbraucher auch während der Coronapandemie mit ausreichend und hochwertigen heimischen Lebensmit...