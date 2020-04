Verfahren mit Priorität

Auch in Hamburg fallen wegen der Coronakrise derzeit viele Prozesse aus. Doch Verfahren, in denen es um die Proteste gegen den G-20-Gipfel im Sommer 2017 geht, scheinen übergeordnete Priorität zu genießen. Am Donnerstag soll vor dem Landgericht die Berufungsverhandlung gegen einen linken Aktivisten aus Kiel beginnen, der in der Szene unter dem Namen Toto bekannt ist. Das Amtsgericht Hamburg-Mitte hatte im September 2019 ein viel kritisiertes Urteil gegen den Gipfelgegner gefällt: ein Jahr und vier Monate Haft ohne Bewährung wegen eines angeblichen Flaschenwurfs auf Polizeibeamte. Beide Seiten legten Berufung ein; die Staatsanwaltschaft deswegen, weil ihr die Strafe noch nicht hart genug war.

Im Prozess ging es um einen Vorfall im Schanzenviertel in der Nacht vom 6. zum 7. Juli. Im Anschluss an die von der Polizei zerschlagene »Welcome to hell«-Demo kam es an einer Kreuzung zu Auseinandersetzungen mit Demonstrationsteilnehmern, bei denen die fragliche Flas...