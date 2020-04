Nachschlag: Buntes Brizzeln

Nichts ist so sicher wie der Tod. Der kommt immer. Nicht so sicher ist freilich, was danach kommt. Wenn überhaupt was kommt. Nichts Genaues weiß man nicht. Um so trefflicher kann man drauflos spekulieren. Pardon, Todesexperten befragen. Wen schickt man da am besten los? Eric, der ein Bestattungsunternehmen hat – un...