Schmidtchen, Frederic

»In »Mathias Löffelchen, der Osterhase« debütierte Kurt Schmidtchen kurz vor seinem 23. Geburtstag im noch jungen Adlershofer Fernsehen. Der Westberliner spielte in den 50er Jahren ausschließlich im Osten, war am Theater der Freundschaft engagiert, trat in Defa-Filmen auf (so als Bootsmann neben Götz George in »Alter Kahn und junge Liebe«, 1957), blieb aber im DFF auf Rollen für Kinder abonniert. Als »Fritzchen Spurtefix«, der den Breitensport popularisierte, war der kleine, schmächtige Schauspieler ein Zuschauerliebling, auch 1960 im Kino. Seine Statur verhalf ihm zur Titelrolle im Defa-Film »Das tapfere Schneiderlein« (1956). Hier bekam er am Schluss Christel Bodenstein – aber nicht als Prinzessin (die war in dieser Fassung mit ihrem Vater aus dem Reich geflüchtet), sondern als einfaches Mädchen aus dem Volk. So ganz schmeckte d...