Wirtschaft über Leben

In Spanien dürfen die Angestellten vieler Industriebereiche seit Montag wieder ihrer Arbeit nachgehen. In dem derzeit gemeinsam mit Italien am härtesten von der Coronaviruspandemie getroffenen Land der EU sollen Baustellen und Fabriken wieder laufen.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstag sind in Spanien mittlerweile mehr als 18.000 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Allein am Montag erlagen laut spanischem Gesundheitsministerium 567 Personen der durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankung. Um die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen, gilt in dem Land seit über einem Monat eine strikte Ausgangssperre. Das Haus darf nur noch verlassen werden, um zum Supermarkt, zur Apotheke oder ins Krankenhaus zu gehen. Nachdem in den vergangenen Tagen kontinuierlich weniger neue Infektionsfälle registriert worden waren, entschied die Regierung, zunächst die Arbeiter auch »nichtsystemrelevanter Jobs« wieder an ihre Arbeitsplätz...