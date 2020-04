Dosenravioli auf Pump?

Die Bundesregierung will in der Coronakrise bei in Bedrängnis geratenen Studierenden mit zinslosen Darlehen punkten. Über einen entsprechenden Vorstoß durch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) soll am kommenden Freitag die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern per Telefonkonferenz beraten. Ihr Ziel sei es, dass keiner aus finanziellen Gründen sein Studium aufgeben müsse, hatte die Christdemokratin laut Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa) vom vergangenen Sonntag erklärt. Deshalb wolle man auch für diejenigen, die keine Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erhielten, »eine kurzfristige Pandemierückversicherung schaffen«.

Als Konsequenz des verhängten gesellschaftlichen Lockdowns ist für zahllose der bundesweit knapp 2,9 Millionen Hochschülerinnen und Hochschüler der Nebenjob weggefallen, oder sie bekamen, sofern auch ihre Eltern erwerbs- und mittellos wurden, die monatlichen Zuwendungen von zu ...