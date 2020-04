Nach siebenjähriger Selbstbehauptung im öffentlichen Raum wurde jüngst das Solidaritäts- und Infozelt der Gruppe »Lampedusa in Hamburg« von der Polizei geräumt und abgebaut. Dieses politisch motivierte Ausnutzen der derzeitigen Krisensituation thematisiert die am 3. April gestartete Beitragsreihe »Fußabdrücke im öffentlichen Raum« des Hamburger Radios Freies Sender Kombinat. Die unter fsk-hh.org und auf freie-radios.net verfügbaren Audios beschäftigen sich in den Ausgaben der letzten Woche mit dem Verlauf der Aktion »Wir hinterlassen Spuren«, die am 5. April bundesweit stattfand.

Refugeeradionetwork.net bietet einen Livestream, in dem sowohl internationale Musik als auch Informationen vermittelt werden, wobei in einigen Formaten mit direkter und indirekter Hörerbeteiligung die Empfänger zu Sendern we...Refugeeradionetwork.net