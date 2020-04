Orientiert auf Verdrängung

Die gegenwärtigen brutalen Auseinandersetzungen wie in Ibziq am Rande des Jordangrabens sind kein Zufall, sondern Teil von Annexionsvorbereitungen. Einen Zusammenhang ganz besonderer Art zwischen Corona und der Besatzung formulierte die Journalistin Hagar Shezaf am 3. April in der israelischen Tageszeitung Haaretz: »Israelische Sicherheitsbehörden und Menschenrechtsorganisation führen den besorgniserregenden Zuwachs an Gewalt auf die israelische Schließung von Bildungseinrichtungen zurück«. Für deutsche Ohren klingt das völlig unverständlich: Was haben Schulschließungen mit pogromartigen Überfällen und rassistischen Gewaltexzessen zu tun? Sich langweilende Teenager hängen normalerweise in Parks oder in der Stadt ab, chillen in Gruppen oder machen Party.

Für durchschnittlich gut informierte Israelis, die einigermaßen mit der Lebenswirklichkeit unter der Besatzung vertraut sind, muss das nicht weiter dekodiert werden, schon gar nicht für Sicherheitsbehörden...