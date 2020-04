Dichter der Revolution

Jahre nach jenen Tagen, die die Welt erschütterten, hielt der Poet und Künstler Rückschau und offenbarte ein Bekenntnis: »So oft ich überlege die zurückliegenden Wege, im Zeitlichen forschend, was ewig sein mag, kommt immer mir dieses Erlebnis entgegen: der Fünfundzwanzigste – jener erste Tag.« Der 25. Oktober 1917 – nach gregorianischem Kalender der 7. November – war der Tag, an dem der Kreuzer »Aurora« das Signal zum Sturm auf das Winterpalais gab. Die Zeilen finden sich in dem Poem »Wladimir Iljitsch Lenin«, der Autor heißt Wladimir Wladimirowitsch Majakowski. Er ist der Dichter der Oktoberrevolution.

Majakowski, geboren am 7. Juli bzw. 19. Juli 1893, war das dritte Kind und einziger Sohn eines Försters im georgischen Bagdadi. Der Vater und die Mutter stammten von Kosaken ab. Bereits als Jugendlicher war Majakowski politisch interessiert. In Kutaissi, wo er vier Jahre das Gymnasium besuchte, nahm er an Demonstrationen teil und las politische Literatur....