Wohin mit dem Geld?

Nochmal 2,3 Billionen (2.300 Milliarden) Dollar. Das war die Antwort der US-Notenbank am Donnerstag auf die binnen einer Woche um 6,6 Millionen heraufgeschnellte Zahl von Arbeitslosen in Gottes eigenem Land. Billionen Dollar sind in der Coronakrise die neue Währungseinheit. Auch in EU-Europa wird mittlerweile in derartigen Größenordnungen mit Euro hantiert. Notenbanker und Finanzminister wechseln sich ab mit ihren Ankündigungen. In den »Paketen« der Finanzminister, der Herren Scholz, Le Maire und Mnuchin, sind kleine Einheiten enthalten, die nicht nur als Kredit, sondern auch als direkte Zuschüsse vergeben werden. Das trifft beispielsweise auf die 50 Milliarden Euro zu, die die Bundesregierung als Überlebenshilfe für kleine Gewerbetreibende ausgeschrieben hat. Ähnlich ist es mit den 1.200 Dollar, die jedem erwachsenen US-Bürger vom Finanzministerium überwiesen werden sollen.

Die wahren Summen aber werden von den Notenbanken lediglich als Darlehen gereicht...