»E3-Format« soll Ausweg bieten

Neben wirtschaftlichen Fragen spielen auch die künftigen außenpolitischen Beziehungen eine wichtige Rolle in dem geplanten Post-»Brexit«-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Der Grund: Mit dem Vereinigten Königreich hat die Union eine bedeutende diplomatische und militärische Macht verloren. Soll »Europa« auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und China Weltpolitik betreiben – und das wollen zumindest Berlin und Paris –, dann kann es auf die britischen Einflusspotentiale nicht verzichten. Also plädiert EU-Verhandlungsführer Michel Barnier für eine enge außen- und militärpolitische Zusammenarbeit auch nach dem britischen Austritt aus der Union. Die herablassend-gönnerhaften Vorschläge, die sein Papier enthält, dürften freilich bei den britischen Machteliten kaum auf Zustimmung stoßen. So soll London sich am Aufbau einer EU-Armee (Pesco) beteil...