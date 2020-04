Explosiver Sender

Oberstleutnant Domingo Monterrosa Barrios gehörte während des Bürgerkrieges in El Salvador als Befehlshaber des Elitebataillons »Atlacatl« zu den wichtigsten Armeekommandeuren. Und er galt als Schützling der US-»Berater«, die das Regime in dem zentralamerikanischen Land beim Kampf gegen die linke Widerstandsbewegung unterstützten. Im Dezember 1981 waren auf seinen Befehl hin in der abgelegenen Region El Mozote die Einwohner mehrerer Dörfer zusammengetrieben und ermordet worden. Seiner Karriere tat das keinen Abbruch.

Im Oktober 1984 glaubte sich Monterrosa am Ziel seines Strebens. Seine Leute hatten den Sender von Radio Venceremos erbeutet. Die Stimme der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) war dem Offizier ein Dorn im Auge, seit sie am 10. Januar 1981 den Betrieb aufgenommen hatte. Sie durchbrach die Zensur und hatte auch über das Massaker in El Mozote berichtet. Mehrere Versuche, den Sender zum Schweigen zu bringen, waren gescheitert. Doch...