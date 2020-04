Fremd in der Menschheit

»Ich überlegte und sagte, dass ich eher als echte Reue

eine gewisse Langeweile empfände.« Albert Camus¹

Durch Zufall fiel mir kürzlich auf einer Reise »Der Fremde« von Albert Camus in die Hände, und erneut begeisterte mich seine in knapper, aber zupackender Sprache abgefasste Erzählung, die 1937 in Algier begonnen worden und unter deutscher Besatzung 1942 bei Gallimard in Paris erschienen war. Es handelt sich um jene Art von Literatur, die sich den Lesern abhängig von Vorwissen und Standpunkt auf extrem unterschiedliche Weise erschließt. Mein Lesegenuss rührt daher, dass mir die psychopathologische Grundierung des kolonialen Kontextes geläufig ist, der zwar den Hintergrund der Geschichte bildet, der an der Oberfläche des Textes kaum erkennbar ist. Ich lese hier keineswegs das, was die westliche Rezeption suggeriert: die Darstellung des Absurden eines quasi grundlosen Mordens, das vielleicht nicht stattgefunden hätte, wenn die mediterrane Sonne nicht so st...