Verwirrmaschine des Tages: Bild

Da für die Bild nicht die kapitalistischen Versager, sondern finstere Mächte an der Coronakrise schuld sind, muss das Blatt seiner Leserschaft verklickern, dass es total okay war, das Gesundheitssystem kaputtgespart, Millionen in Hartz IV getrieben und Hunderte Krankenhäuser dichtgemacht zu haben. Andere Verantwortliche müssen her. Einer steht immer bereit, wenn es eines allgemeinen Buhmanns bedarf: der Russe. Doch was sich das Boulevardblatt am Dienstag abend geleistet hat, ist selbst für die erprobten Pistoleros von der Axel-Springer- Ecke Rudi-Dutschke-Straße ein Armutszeugnis. Den ...