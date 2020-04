Zwölf Schüsse in Fulda

Zwölf Schüsse gab ein Polizist auf den jungen Flüchtling ab. Vier trafen ihn, zwei waren tödlich. Vor zwei Jahren, am 13. April 2018, wurde der Afghane Matiullah J. im hessischen Fulda bei einem Polizeieinsatz erschossen, der bis heute Fragen aufwirft. Aus Anlass seines Todestags fordert die Initiative »Afghan Refugees Movement« eine »lückenlose und unabhängige Aufklärung« der Vorgänge. »Rassistische Polizeigewalt muss endlich gestoppt werden«, erklärte Sarmina Stuman, Sprecherin der Gruppe, Anfang dieser Woche in einer Pressemitteilung. Eine weitere Forderung: Die Stadt Fulda soll an Matiullah J. erinnern.

Eigentliche sollte am Samstag eine Kundgebung in Fulda stattfinden. Weil auch in Hessen wegen der Coronakrise derzeit keine Demonstrationen erlaubt werden, rufen das »Afghan Refugees Movement« und die Gruppe »No Border Frankfurt« zu einem dezentralen Gedenken auf. Dazu könne man Fotos mit dem Hashtag »WasGeschahMitMatiullah« versehen und die Bilder auf...