Drei in einer Hand

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Montag verstarb in Madrid 71jährig der in einer serbischen Kleinstadt in der Vojvodina geborene Kulttrainer Radomir Antic. Er war der einzige, der die drei Großen des spanischen Fußballs trainierte. Das twitterte am Nachmittag Atlético Madrid. Mit dem »Colchonero« gewann Antic in der Saison 1995/96 sensationell das Double aus Meisterschaft und Copa del Rey und prägte eine Epoche. Rädelsführer auf dem Platz war der heutige Alético-Trainer Diego Simeone.

Schon als Bub begann »Rado« beim FK Sloboda Uzice zu kicken, dem er bis 1968 treu blieb. Anschließend spielte der Verteidiger acht Jahre lang beim Fudbalski Klub Partizan Belgrad. Anfangs lief es nicht so gut. 1970 steckten die Schwarz-Weißen in der ersten Runde des letztmals ausgetragenen Messestädte-Pokals, dem Vorläufer des UEFA-Pokals, im Rudolf-Harbig-Stadion bei Dynamo Dresden eine 0:6 Niederlage ein – die höchste der Vereinsgeschichte. Nachdem Hans-Jürgen »Hansi« ...