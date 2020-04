Rotlicht: Statistik

In der Coronakrise tritt auch die bedeutende Rolle der Statistik wieder in unseren Alltag. Die täglich aktualisierten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu lesen, wird zu einem so alltäglichen Ritual, wie den Wetterbericht oder die Fußballergebnisse zu prüfen. Gleichwohl zeigt die Krise, mit wieviel Vorsicht die Zahlen zu genießen sind. Viel Spott gab es dieser Tage beispielsweise für die Johns Hopkins University und den von ihr erarbeiteten Global Health Security Index für das Jahr 2019, ein statistikbasiertes Ranking, das die am besten auf Pandemien vorbereiteten Länder auflistet. Mit Verblüffen sieht man dort auf den ersten beiden Plätzen die USA und Großbritannien stehen, während China abgeschlagen den 51. Rang einnimmt.

Dabei ist die Statistik als Wissenschaft von den Methoden zur Erfassung und Analyse quantitativer Informationen an sich fachlich neutral und wird, da Teilgebiet der mathematischen Stochastik, auch als unabhängige Wissenschaft betrieben....