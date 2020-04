Cashcows für den Clan

Siemens will sich neu aufstellen, dabei macht der Münchner Konzern eher weiter wie bisher. Die in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft am 5. Februar vorgestellte Perspektive (siehe jW vom 8.2.), nimmt inzwischen deutlichere Konturen an. So gab der Aufsichtsrat des Münchner Industriekonzerns nach seiner außerordentlichen Sitzung am 19. März umfangreiche und zum Teil überraschende Personalentscheidungen bekannt. Und die verheißen nichts Gutes, vor allem für die Kollegen der neu zu schaffenden Teilgesellschaft »Siemens Energy«.

Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Roland Busch wird wie erwartet demnächst den Gesamtkonzern leiten. Aus dessen Strukturen sollen vor allem die Geschäftsbereiche Kraftwerks- und Turbinenbau an die neue Tochter »Siemens Energy AG« abgegeben werden. Der Sektor steht für rund 40 Prozent des derzeitigen Konzernumsatzes. In der Muttergesellschaft verbleiben die vermeintlich »zukunftsträchtigen« Bereiche »digitale F...