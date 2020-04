Deutschlands Dürresommer

Vertrocknete Felder mit teils hohen Ernteeinbußen, verdorrte Böden, tote Bäume: Vor allem im Osten Deutschlands regnete es in den vergangenen beiden Jahren viel zuwenig. Klimaforscher sehen in den sommerlichen Dürren die Auswirkungen des Klimawandels. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits im Januar vor einer neuen Trockenheit in diesem Jahr. Zwar regnete es im Februar reichlich, doch wie der aktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Instituts zeigt, haben sich die unteren Bodenschichten vielerorts nicht erholt. Im Gegenteil: In den östlichen Landesteilen sind demnach tiefere Bodenflächen in großem Ausmaß noch immer von einer schweren bis außergewöhnlichen Dürre betroffen.

Nach einem bereits wieder zu trockenen März ist die Lage dort alles andere als entspannt. Noch sind laut Dürremonitor die oberen Bodenschichten nur an einzelnen Orten zu trocken. In einer Tiefe ab einem bis zu 1,80 Metern sieht es aber anders aus. Vor a...