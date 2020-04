Filmikone des Tages: Boris Becker

So kann man natürlich auch biographische Verläufe schönen. Man belässt es einfach bei den Triumphen, spart das Tragikomische aus. Wie im Fall des Extennismegastars Boris Becker (dieser Superlativ muss sein). Dessen Sportlerkarriere soll nun in den Filmkasten und anschließend auf die Mattscheibe. Aber nicht komplett: »Der spätere Lebensweg des heute 52jährigen bleibt ausgespart«, teilte am Montag ein Sendersprecher von RTL in Köln gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit. Dort wird das Stück Filmgeschichte irgendwann einmal ausgestrahlt.

Einen Arbeitstitel gibt es auc...