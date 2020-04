Nichts zu essen

Trotz einer seit zwei Wochen verhängten totalen Ausgangssperre haben Bürger in mehreren Städten Boliviens gegen das Regime der selbsternannten »Übergangspräsidentin« Jeanine Áñez und ihr Verhalten in der Coronakrise protestiert. Wie der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur meldete, demonstrierten am Sonnabend in der Stadt Santa Cruz de la Sierra Anwohner des als »Plan 3.000« bezeichneten Vororts »Ciudadela Andres Ibañez«. Die Demonstranten warfen den Machthabern vor, deren Maßnahmen würden sie früher töten als das Coronavirus. Der Stadtteil, in dem rund 250.000 Menschen in Armut leben, gilt als Hochburg der Partei »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) des am 10. November von rechten Putschisten gestürzten Präsidenten Evo Morales.

In der vergangenen Woche hatten bereits Anwohner der Städte Trinidad und Riberalta für einen besseren Schutz der armen Bevölkerung demonstriert und sich Angriffen von Polizei und Militär widersetzt. »Die Regierung sperrt uns ...